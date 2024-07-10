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Новости 14:54

Ректора Балтийского федерального университета отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Ректора Балтийского федерального университета отправили в СИЗО

Ленинградский районный суд Калининграда избрал меру пресечения для ректора балтийского федерального университета имени И. Канта (БФЦ им. Канта) Александра Федорова, об этом 10 июля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Калининградской области.

Во вторник, 9 июля, Федорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной. Их подозревают в присвоении денег себе на сумму более 18 млн рублей. В корпусе университета был проведен обыск.

Суд удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел. Александра Федорова отправили в СИЗО до 8 сентября 2024 года.

Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СК РФ по Калининградской области


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