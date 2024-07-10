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Новости 15:48

"Чернышевскую" хотят открыть в ближайший понедельник

фото ЗакС политика "Чернышевскую" хотят открыть в ближайший понедельник

Станцию метро петербургской "красной" ветки "Чернышевская" могут открыть после капитального ремонта в понедельник 15 июля. Об этом 10 июля пишет "Фонтанка" со ссылкой на несколько источников.

"Да, действительно, план открыться 15 июля. Не исключены форс-мажоры, конечно, но сейчас цель — 15-е", - приводится рассказ одного из собеседников издание.

Ранее губернатор Александр Беглов сообщал, что станция начнет работать для пассажиров в третьей декаде месяца.

На сегодняшний день, помимо "Чернышевской", закрыты для пассажиров "Удельная" и "Фрунзенская".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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