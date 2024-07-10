Петербурженке смягчили наказание за участие в акции памяти Навального*

Горсуд Петербурга рассмотрел апелляцию петербурженки Анны К., которая в феврале была задержана в связи с участием в акции памяти политика Алексея Навального*, скончавшегося нынешней зимой в колонии особого режима. Присужденный ей ранее штраф в размере 10 тысяч рублей снизили до 2,5 тысячи. Об этом 10 июля пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"** со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Первоначально женщине назначили 50 часов обязательных работ по протоколу об участии в несогласованном публичном мероприятии (ч. 1 ст. 20.2.2. КоАП). В дальнейшем наказание заменили на штраф. У Анны К. имеется инвалидность первой группы.

Отметим, что 10 июля Петроградский районный суд прекратил административное дело Григория Михнова-Вайтенко, который с февраля обвинялся в организации несогласованной публичной акции: он собирался провести по Навальному* панихиду.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру