Прекращено производство по "митинговому" протоколу Григория Михнова-Вайтенко

В Петербурге суд прекратил производство по административному делу, возбужденному в феврале в отношении священника Григория Михнова-Вайтенко. Как сообщает 10 июля объединенная пресс-служба городских судов, истек срок привлечения к ответственности по статье об организации несогласованной публичной акции (ст. 20.2.2 КоАП).

Михнов-Вайтенко был задержан по пути на панихиду, которую он хотел провести по скончавшемуся в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному*. В отделении полиции священнослужителю стало плохо, после чего его увезли в больницу.

Протокол на петербуржца возвращали составителям, поскольку Михнова-Вайтенко не смогли доставить в Петроградский районный суд.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру