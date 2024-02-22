Суд вернул протокол на Михнова-Вайтенко составителям

Петроградский суд вернул составителям протокол об административном правонарушении в отношении священника Григория Михнова-Вайтенко, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Основанием для этого стало то, что он не был доставлен на рассмотрение дела.

"Рассматривать материалы по правонарушению, если наказание предусматривает арест, без фигуранта нельзя", — уточнили в судебной пресс-службе.

Протокол на Михнова-Вайтенко был составлен по статье об организации несогласованной публичной акции (ст. 20.2.2 КоАП РФ). Поводом для этого послужили планы священнослужителя провести панихиду у Соловецкого камня в память об умершем политике Алексее Навальном*. Незадолго до начала мероприятия Михнов-Вайтенко был задержан на выходе из своего дома.

В отделении полиции у задержанного случился инсульт, ему потребовалась госпитализация. В минувший вторник стало известно, что священника выписали из больницы, в четверг полиция наведалась к нему домой и вручила предостережение о недопустимости действий, создающих угрозу для правонарушений.

*Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов

Фото: Наталия Сивохина / социальные сети