Священника Михнова-Вайтенко выписали из больницы

Священника Григория Михнова-Вайтенко выписали из больницы, об этом 20 февраля рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") в своем Telegram-канале.

По словам депутата, сейчас священник чувствует себя хорошо, но все еще нуждается в продолжении лечения.

"Беспокоить его не надо. Надеемся, что он скоро будет в порядке", – сказал Борис Вишневский.

Напомним, что священнослужитель собирался провести панихиду по скончавшемуся в заключении политику Алексею Навальному (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Встреча в итоге прошла без него и завершилась задержаниями с последующими арестами.

Фото: Наталия Сивохина / социальные сети