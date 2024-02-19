Петербургские суды арестовали еще 72 человека после акций памяти Навального*

Четыре петербургских суда рассмотрели материалы в отношении граждан, которых задержали на акциях памяти политика Алексея Навального*, об этом 18 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В общем число протоколов достигло 182, по итогу еще 72 человека получили арест.

В Московском районном суде административные аресты сроком от одного до пяти суток получили 22 человека, и лишь двое получили штраф. На одного человека меньше арестовали в Калининском районном суде – 21, и лишь один получил штраф.

В Невском районном суде по всем материалам всем был назначен административный арест. А в Кировский поступило всего 25 материалов, по которым 23 человека получили арест, один – обязательные работы и одно дело еще на рассмотрении.

Напомним, что 38 человек в Красносельском и Красногвардейском районных судах привлекли к административной ответственности после акций памяти политика Алексея Навального.

* Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру