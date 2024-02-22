Полиция вручила священнику Михнову-Вайтенко предостережение

Священник Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко рассказал, что правоохранительные органы предупредили его о недопустимости действий, которые создают условия для правонарушений, об этом 22 февраля священник рассказал в своем Telegram-канале.

Согласно документу, который опубликовал Михнов-Вайтенко, речь идет о преступлениях, предусмотренных статьей об организации массового пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка (ст.20.2.2 КоАП РФ).

"Пришел Уголовный розыск, вручили мне предостережение, чтобы я ни в коем случае на больничном ничего не нарушал. Так точно! Не буду!" – написал священник.

Напомним, что домой к петербургскому священнослужителю Григорию Михнову-Вайтенко вечером 20 января явились правоохранители.

Фото: ЗАКС.Ру