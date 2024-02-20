К выписанному из больницы священнику Михнову-Вайтенко домой пришла полиция

Домой к петербургскому священнослужителю Григорию Михнову-Вайтенко вечером 20 января явились правоохранители. В своей квартире на Петроградской стороне он восстанавливается после перенесенной ишемической атаки и госпитализации из отдела полиции.

О визите сообщила в своем аккаунте в социальной сети супруга священника Наталия Сивохина. По ее словам, сотрудники органов внутренних дел вежливо опрашивают ее мужа.

Напомним, что Михнова-Вайтенко задержали перед панихидой в память политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), которую он собирался провести. В отделе полиции, где священнику стало плохо, на него составили арестный протокол по митинговой статье 20.2.2 КоАП.

Фото: ЗАКС.Ру