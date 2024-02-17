Не попавшего на панихиду Михнова-Вайтенко оформили по "митинговой" статье

Полицейские оформили протокол на священнослужителя Григория Михнова-Вайтенко, задержанного утром 17 февраля. Епископу Апостольской православной церкви вменяют организацию несанкционированного митинга (ст. 20.2.2 КоАП), о чем сообщила в социальных сетях его супруга Наталия Сивохина. Административное дело грозит задержанному арестом.

Михнова-Вайтенко решили оставить в отделе №52 Красногвардейского района до завтрашнего судебного заседания. Неравнодушные петербуржцы начали присылать ему еду.

Михнову-Вайтенко не дали провести панихиду у Соловецкого камня по скончавшемуся накануне политику Алексею Навальному (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Траурная встреча прошла без священника и завершилась задержанием более десяти человек.

фото: Наталия Сивохина / социальные сети