Савву Федосеева и кандидата из МО №15 отпустили из полиции с обязательством о явке

Сотрудники 19-го отдела полиции поздним вечером 10 июля отпустили главу петербургского отделения движения "Общество.Будущее" и кандидата в мундепы Савву Федосеева под обязательство о явке. На него и еще троих задержанных в администрации Выборгского района намерены составить административные протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. Им может грозить арест до 15 суток.

Рассматривать административные протоколы будет Выборгский районный суд завтра, 11 июля. Привлечь к ответственности также собираются кандидата в депутаты МО "№15" от "Новых людей" Романа Пенькова и активистов "Общество.Будущее" Ивана Пантелеева и Андрея Попова. По статье о мелком хулиганстве предусмотрено наказание в виде небольшого штрафа или ареста на 15 суток.

Федосеева вместе с единомышленниками задержали около 19:00 в здании администрации Выборгского района. Федосеев вместе с товарищами пришел поддержать кандидатов во время подачи документов в ТИК №34. Процесс передачи документов членам комиссии проходил медленно - кандидаты переживали, что не смогут вовремя завершить необходимые для регистрации процедуры. Федосеев попытался пройти в помещение комиссии, но был остановлен местными охранниками. В ходе спора к Федосееву применили физическую силу. Позже сотрудники ЧОП написали заявление в полицию.

Напомним, 10 июня подошел к концу процесс сдачи документов кандидатами в муниципальные депутаты в 109 МО. Голосование пройдет в сентябре в 110 муниципалитетах. Всего в городе планируется избрать более полутора тысяч муниципалов. Федосеев баллотируется в трех округах: МО "Литейный округ", МО "Дачное" и МО "Княжево".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру