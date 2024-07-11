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Возбуждено уголовное дело из-за поджога могилы участника СВО на Смоленском кладбище

фото ЗакС политика Возбуждено уголовное дело из-за поджога могилы участника СВО на Смоленском кладбище

Петербургские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения (ст.244 УК РФ) после поджога могилы генерал-маойра, который погиб на СВО, об этом 11 июля пишет "Фонтанка.ру".

Ранее стало известно о том, что неизвестные подожгли могилу на Смоленском кладбище, которая принадлежит погибшему на СВО летом 2023 года мужчине. По словам жены погибшего, обгорели венки, крест, фото и флаги.

Инцидент сначала произошел во вторник, 9 июля, но потом повторился в среду, 10 июля. 

После проведённых следственных действий администрация Смоленского кладбища привела в порядок могилу. 

Ранее "Фонтанка.ру" также сообщала, что вандалы разгромили могилу другого участника СВО в Ленинградской области.

Фото: ЗАКС.Ру


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