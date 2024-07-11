Сестра экс-главы петербургской компании получила 4,5 года колонии по делу о реставрации Кремля

Тверской районный суд Москвы вынес приговор сестре бывшего генерального директора компании "Петербургский ренессанс" Оксане Орынчук по делу о хищении денег при реставрации московского Кремля, об этом 11 июля пишет ТАСС со ссылкой на адвоката женщины.

Сторона обвинения запрашивала для Орынчук 6,5 лет колонии, однако суд приговорил ее к 4,5 годам колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

На данный момент, приговор еще не вступил в силу, защита собирается обжаловать его в апелляционном порядке. Также суд решил удовлетворить иск потерпевших о взыскании с Орынчук и ее брата ущерб, причиненный государству.

Напомним, что ранее московский суд вынес приговор генеральному директору компании "Петербургский ренессанс" Ивану Орынчуку по этому же делу. Следствием было установлено, что он причастен к хищению около 70 млн рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля.

Фото: ЗАКС.Ру