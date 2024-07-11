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Новости 11:21

В Петербурге назначили нового главу экономической полиции

фото ЗакС политика В Петербурге назначили нового главу экономической полиции

В Северной столице назначили нового начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, об этом 11 июля пишут 47news.

Новым главой УЭБ и ПК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти стал полковник полиции Михаил Тимощенко. В экономической полиции он работает с 2019 года.

Сначала Тимощенко возглавлял отдел экономической полиции, потом оперативно-разыскную часть, а затем стал заместителем начальника управления.

Напомним, что прошлый глава экономической полиции Вадим Строков был уволен из-за низкой эффективности. Свою должность он занимал с начала 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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