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Новости 15:55

47news: Уволен глава управления экономической полиции Петербурга и Ленобласти

фото ЗакС политика 47news: Уволен глава управления экономической полиции Петербурга и Ленобласти

В Петербурге лишился работы начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по городу и Ленобласти Вадим Строков, о чем пишет 47news со ссылкой на источник. По сведениям издания, приказ об увольнении датируется сегодняшним днем, 5 июля.

По данным 47news, полковнику поставили в упрек низкую эффективность. Свою должность назначенец из Москвы занимал с начала прошлого года.

Отметим, что на неделе управление на Фурштатской улице посетили сотрудники ФСБ и СК. Визит был связан с уголовным делом об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, фигурант пообещал избавить бизнесмена от проблем с законом путем передачи вознаграждения знакомому в экономическом управлении ГУ МВД. В действительности фигурант собирался забрать всю сумму взятки себе и возможностями серьезного влияния на работу силовиков не обладал.

Фото: ЗАКС.Ру


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