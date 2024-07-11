Суд оштрафовал кандидата в МО № 15 Романа Пенькова на 600 рублей

Выборгский районный суд Петербурга 11 июля оштрафовал на 600 рублей кандидата в депутаты МО № 15 от "Новых людей" Романа Пенькова, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Его признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) из-за потасовки в холле администрации Выборгского района, когда кандидаты в муниципалы пытались подать документы в ТИК № 34.

В материалах административного дела говорится, что 10 июля Савва Федосеев, Роман Пеньков, Иван Пантелеев и Андрей Попов пытались пройти в помещение ТИК № 34, несмотря на отказ сотрудников охранной фирмы ООО "Титан". Тем самым, согласно протоколу, они нарушили общественный порядок.

"Пробежали под турникетом, где были задержаны сотрудниками охраны, при этом оказали им сопротивление и уронили две тумбы, предназначенных для размещения корреспонденции, при попытке пройти в помещение ТИК, отломали наличник входной двери в кабинет, а также повредили оградительную часть турникета, расположенного у входа, тем самым нарушив общественный порядок в общественном месте", - говорится в материалах дела.

Пеньков в суде рассказал, как медленно сотрудники ТИК № 34 принимали документы от кандидатов. Сам он занял очередь около семи утра, за пару часов до открытия участка. Кандидат пояснил, что пытался попасть в ТИК, чтобы известить членов комиссии о своем присутствии. Адвокат Алексей Калугин, который представляет интересы задержанных, добавил, что у Пенькова не было умысла хулиганить. После пояснений судья распорядилась включить видеозапись конфликта. После просмотра Пеньков решил признать вину, хотя изначально отказывался это сделать.

- Наверное, стоило с документами работать лучше и приходить раньше, - добавил Пеньков.

В скором времени суд рассмотрит материалы в отношении еще трех человек: лидера петербургского "Общества.Будущее" Саввы Федосеева, а также двух активистов ОБ Ивана Пантелеева и Андрея Попова. Заседание по делу Федосеева, вероятней всего, рассмотрят в другой день — он не явился в суд из-за занятости в администрации Кировского района: у него возникли сложности с регистрацией в качестве кандидата на муниципальные выборы в МО "Княжево" и МО "Дачное".

Напомним, Федосеев приехал в здание ТИК вместе с товарищами, чтобы поддержать Пенькова. Последние два дня кандидаты в МО "Парголово", МО "Левашово" и МО № 15 жаловались, что комиссии, организующие выборы в этих округах, очень долго принимают документы. Некоторые проводили в очередях по несколько часов. После потасовки с охранниками полиция отвезла активистов в 19-й отдел полиции. После трех часов ожидания их отпустили с обязательством о явке.

Обновление 16:40: Выборгский районный суд Петербурга 11 июля также оштрафовал двух активистов движения "Общество.Будущее" Андрея Попова и Ивана Пантелеева за потасовку с охранниками в здании администрации Выборгского района. Оба признаны виновными в мелком хулиганстве. Суд назначил Попову штраф в размере 500 рублей, а Пантелееву - 600 рублей.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру