Бельский поддержал идею Путина о создании парламента БРИКС

Спикер петербургского ЗакСа Александр Бельский прокомментировал инициативу президента Владимира Путина об учреждении парламента стран БРИКС, прозвучавшую 11 июля в Петербурге. Единоросс оценил идею высоко, указав на общие принципы, связывающие страны-участницы межгосударственного объединения.

"Каждая — со своей уникальной культурой, традициями, особыми социально-экономическими ориентирами. Но главное, что взгляды на мироустройство у нас общие — справедливость, взаимоуважение, равноправие", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Бельский считает, что появление общего представительного органа сделает работу БРИКС еще более эффективной.

Напомним, что в городе 11 и 12 июля проходит X парламентский форум БРИКС, из-за которого ввели временные ограничения для электросамокатов.

Фото: ЗАКС.Ру