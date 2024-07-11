В Карелии приняли закон о выплатах женщинам, родившим до 25 лет

Депутаты карельского ЗакСа поддержали инициативу, внесенную губернатором Артуром Парфенчиковым. Речь идет о введении единовременных выплат в размере 100 тысяч рублей, которые предназначаются матерям, родившим ребенка до достижения 25-летия. Об этом 11 июля пишет пресс-служба регионального парламента.

Закон должен будет вступить в силу с начала следующего года.

"Поддержка семьи, материнства и детства — наши смыслы и наши приоритеты", - прокомментировал Парфенчиков факт его принятия на своей странице "ВКонтакте" в четверг.

Для получения выплаты молодой матери нужно иметь российское гражданство, учиться на очном отделении вуза и постоянно проживать в Карелии. Если до 25 лет ей удастся родить больше одного ребенка, выплата в размере 100 тысяч рублей будет полагаться за каждого из них.

Ранее с похожим законопроектом на федеральном уровне выступила ЛДПР, предложившая вдвое большую сумму выплат. Правительство сочло, что документ нуждается в доработке.

Фото: ЗАКС.Ру