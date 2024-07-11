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Новости 17:56

"Чернышевскую" могут открыть уже 13 июля

фото ЗакС политика "Чернышевскую" могут открыть уже 13 июля

Сроки открытия станции петербургского метро "Чернышевская" снова сдвинулись, о чем 11 июля пишет "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. Последние утверждают, что принято окончательное решение об открытии станции в субботу, 13 июля.

Накануне Госстройнадзор сообщил о состоявшемся введении объекта в эксплуатацию. После возобновления работы станция сможет принимать в день на 6,5 тысяч пассажиров больше прежнего. Предыдущая информация от "Фонтанки" гласила, что свои двери она распахнет в ближайший понедельник.

На капитальный ремонт и реконструкцию "Чернышевскую закрыли еще осенью 2022 года.

фото: Госстройнадзор СПб / Telegram


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