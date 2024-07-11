Юлию Навальную* включили в реестр экстремистов и террористов

Перечень экстремистов и террористов, который ведет Росфинмониторинг, пополнился 11 июля именем политика Юлии Навальной*. 47-летняя уроженка Москвы, последние несколько лет проживающая в Европе, проходит по разряду экстремистов. На сайте ведомства она получила порядковый номер 9480.

На этой неделе стало известно о заочном аресте россиянки, ранее объявленной в розыск. Постановление об этом вынес Басманный суд Москвы. Преследование женщины связано с уголовным делом об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

После скоропостижной кончины своего мужа Алексея Навального** в заключении, о которой было объявлено 16 февраля, Юлия Навальная* объявила, что продолжит его политическую деятельность.

*Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в реестр экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

изображение: fedsfm.ru (скриншот видео)