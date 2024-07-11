Работавших на стройке в Приморском районе нелегальных мигрантов выдворили из РФ

Петербургские полицейские и следователи провели рейд по строительной площадке, из-за нарушений на которой ранее возбудили уголовное дело.

Объект расположен в Приморском районе на Глухарской улице, о чем 11 июля сообщает региональное управление СК. На минувших выходных в его подвальном помещении взорвался газовый баллон и пострадали трое человек, из-за чего завели дело о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).

В ходе визита в здание строящегося детского сада правоохранители обнаружили троих мигрантов, которые находились в России нелегально. Двое иностранцев жили непосредственно на стройплощадке. К нелегалам уже применена административная мера в виде выдворения из страны. На подрядчиков, допустивших их до работы, составили протокол о незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина (ч. 4 ст. 18.15 КоАП).

Фото: ЗАКС.Ру