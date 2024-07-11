Леонида Гозмана* заочно приговорили к 8,5 годам колонии

Суд в Москве назначил наказание публицисту и общественному деятелю Леониду Гозману*, которого 11 июля признали виновным в распространении фейков о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). По решению Гагаринского суда 73-летний фигурант заочно получил 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уголовное дело на уроженца Ленинграда Гозмана* завели не позднее декабря 2023 года, когда он уже находился в эмиграции. Той же зимой, в феврале он был заочно арестован.

Согласно позиции следствия и суда, бывший сопредседатель "Правого дела" своими публикациями в социальных сетях представил действия российских Вооруженных сил в ложном свете. Гозман* уехал из страны осенью 2022 года после двух подряд административных арестов.

*Минюст внес Леонида Гозмана в единый реестр иноагентов

Фото: Живой Гвоздь / YouTube (скриншот)