На проведение "Фестиваля цветов" потратят более 39 млн рублей

В Петербурге готовятся провести ежегодный "Фестиваль цветов", следует из информации на сайте госзакупок. На организацию мероприятия потратят 39,5 млн рублей.

Саму закупку разместил еще в июне городской комитет по развитию туризма. Максимальная сумма контракта была объявлена на уровне почти 39,8 млн рублей, в конкурсе участвовали два претендента. Согласно подведенным 10 июля итогам, победитель вызвался организовать фестиваль за 39,5 млн рублей.

В описании объекта закупки не указаны место и время проведения фестиваля — там лишь говорится, что он должен состояться в 2024 году. Длиться он будет в течение двух дней. В то же время, согласно информации на сайте "Культура Петербурга", мероприятие должно состояться ориентировочно в августе.

В рамках фестиваля ожидается проведение конкурса флористов, дефиле-шоу, выставка тематически оформленных объектов и концертная программа. Авторов лучших арт-объектов, лучших букетов, цветочных головных уборов и костюмов, а также лучших цветочных зонтиков наградят призами.

Дефиле-шоу в цветочных костюмах планируется провести на сцене, для этого потребуются не менее семи участников. На тематической выставке должны быть представлены не менее трех карет и не менее шести платформ с цветочными декорациями.

Для гостей праздника должен будет играть симфонический оркестр, также планируется привлечение не менее семи оперных исполнителей. Длительность концертной программы должна составить не менее полутора часов.

В июне администрация губернатора разместила 26 закупок на сумму более 38 млн рублей. В частности, чиновники нуждались в цветочных букетах и ковровых дорожках.

Андрей Казарлыга, фото: gov.spb.ru