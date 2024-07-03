Июньские закупки Смольного: от цветов до памятных знаков участникам СВО

В минувшем июне администрация губернатора разместила 26 заявок на портале государственных закупок. Чиновников интересовали букеты цветов, ковровые дорожки, обеспечение Смольного видеонаблюдением, а заодно и поставка наградных комплектов для участников СВО.

Общая стоимость закупок администрации составила немногим менее 38,45 млн рублей. По сравнению с маем количество размещенных лотов сократилось в 1,6 раза, при этом их сумма выросла за месяц более чем на 20 %.

Самой дорогой закупкой июня стало выполнение работ по "совершенствованию системы телевизионного наблюдения комплекса зданий Смольного" в здании № 1Б по Смольному проезду. На конкурс заявился единственный претендент, он же и стал подрядчиком. Стоимость работ в итоге осталась на уровне изначальной, составив почти 11,8 млн рублей.

На приобретение живых цветов и букетов Смольный рассчитывает потратить не более 6,06 млн рублей. Это вторая по стоимости закупка месяца. Исполнитель контракта должен будет предоставить 20 вариантов букетов для протокольных мероприятий, а вместе с ними корзины из живых цветов, розы, тюльпаны и цветочные композиции в шляпной коробке.

Тройку самых дорогих закупок июня замыкает приобретение ковровых дорожек за 5,6 млн рублей. Изделия должны быть шириной полтора метра, состоять из смеси шерсти (82 %) и полиамида (18 %). Одним из условий для поставляемых товаров указана антимолевая обработка. Документацией предусмотрены четыре варианта дизайна ковровых дорожек. В трех случаях они должны быть выполнены в кремовой цветовой гамме, в четвертом случае — в бордовом.

Немногим менее 5 млн рублей администрация потратит на приобретение тысячи экземпляров альбома "Санкт-Петербург в старых фотографиях. Конец XIX — начало XX века", подготовленных авторами Юрием и Елизаветой Шелаевыми. Книги должны быть поставлены в твердом переплете, за каждую из них поставщик ООО "Мирома Книга" получит по 4 995 рублей.

Еще почти 4,2 млн рублей предназначаются на закупку наградных комплектов для участников СВО. Памятный знак должен быть выполнен "из металла типа "мельхиор", анодированного серебристым металлом", говорится в документации к закупке. На одной его стороне предусмотрена надпись "За участие в специальной военной операции", на другой — "От благодарного Санкт-Петербурга". В комплект также должны входить бланк удостоверения награжденного и футляр.

Памятный знак был учрежден Смольным в преддверии второй годовщины начала СВО. Постановление об этом было одобрено правительством города 19 февраля 2024 года, награду вручали, в том числе, военным врачам.

Еще более 1,9 млн рублей предназначаются Смольным на закупку бутилированной воды. Речь идет о 4,7 тысячах емкостей с природной негазированной водой объемом не менее 18,9 литра. Поставка товара предусмотрена в четыре строения Смольного и в резиденцию губернатора на территории поселка Комарово. Согласно условиям закупки, пустая тара подлежит возврату подрядчику, причем вывозить он ее должен за собственный счет.

Что касается закупок стоимостью менее одного миллиона рублей, то из них самой крупной стала поставка противогололедных материалов. За многокомпонентную смесь "Бионорд" или ее аналога администрация губернатора готова заплатить до 577,5 тысячи рублей.

На замену противопожарных дверей в здании Смольного планируют потратить немногим менее 349 тысяч рублей, ремонт пластиковых окон в том же корпусе обойдется в 52,5 тысячи рублей. В 61,5 тысячи рублей встанет закупка 180 алюминиевых порогов, выполненных в золотом цвете.

За 258,5 тысяч рублей чиновники рассчитывают получить по пять водонагревателей Electrolux и Thermex с объемом бака от 50 до 300 литров.

Почти 227 тысяч рублей администрация потратит на три тысячи пар латексных хозяйственных перчаток, еще более 151 тысячи рублей — на различные электроматериалы. За микрофонную панель чиновники выложат из казны почти 120 тысяч рублей.

Кроме того, более 272 тысяч рублей могут потратить на чистящие средства и еще более 100 тысяч рублей — на инвентарь для уборки. Стоимость трех светофорных модулей составит 14,3 тысячи рублей, цена 14 аккумуляторов для запуска поршневых двигателей составит 82,6 тысячи рублей.

В июне администрация закупала не только материальные предметы, но также приобретала услуги. Периодические медосмотры 118 сотрудников Смольного оценены в 376,5 тысячи рублей. За эти деньги предусмотрены визиты к терапевту, наркологу, неврологу, психиатру, стоматологу и другим специалистам, а также проведение рентгенографии, общего анализа крови, измерение внутриглазного давления и другие процедуры.

Также Смольный рассчитывает отыскать организатора для запланированного мероприятия. В документации не говорится прямо, о каком событии идет речь, однако в названиях файлов попадается словосочетание "Невский благовест". Это христианский кинофестиваль, ежегодно проводимый в Петербурге. Администрация губернатора ожидает, что подрядчик изготовит афиши и плакаты, проведет видеосъемку и подготовит пятиминутный видеоролик на основе готовых материалов, а заодно подготовит не менее трех кофе-брейков для 80 человек. Стоимость контракта может лишь слегка превысить 235 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру