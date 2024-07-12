Корпус Апраксина двора реставрируют по проекту 10-летней давности

Корпус в центральной части Апраксина двора в Петербурга собираются восстановить согласно концепции, которую бюро "Студия 44" предложило почти 10 лет назад, об этом 12 июля пишет "Коммерсантъ-СПб" со ссылкой на слова основателя бюро Никиты Явейна.

По его словам, несмотря на то, что концепции практически десять лет, она все еще современная и учитывает воссоздание и сохранение. Однако он отметил, что само состояние объекта за это время ухудшилось.

Речь идет об объекте на Садовой улице 28-30, корп. 37-38, который является часть объекта культурного наследия регионального значения – "Апраксин двор с Мариинским рынком".

Напомним, что в мае 2024 года Смольный поддержал реконструкцию корпуса Апраксина двора.

Фото: ЗАКС.Ру