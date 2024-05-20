В Смольном поддержали реконструкцию корпуса Апраксина двора

На совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства одобрили решение заключить с инвестором соглашение о реконструкции Апраксина двора, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет пока о части помещений Апраксина двора, а именно об объекте на Садовой улице, 28-30, корп. 37-38. Там отреставрируют фасады с учетом исторического облика.

Объект входит в наследие регионального значения "Апраксин двор с Мариинским рынком". По мнению Беглова, территория Апраксина двора нуждается в изменениях.

"Территория Апраксина двора нуждается в реновации. Исторически основная функция этого комплекса – торговая, такой ее и сохранит инвестор после реконструкции здания", – сказал Александр Беглов.

Напомним, что ранее в девелоперской компании GloraX сообщили, что работы в Апраксином дворе придется отложить, так как крупный собственник заявил о неготовности к реализации реставрационного проекта.

Фото: ЗАКС.Ру