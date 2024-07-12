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Новости 10:51

"Ростелеком" предупредил россиян о сбоях в работе YouTube

фото ЗакС политика "Ростелеком" предупредил россиян о сбоях в работе YouTube

Компания "Ростелеком" предупредила о технических проблемах, которые могут повлиять на работу видеохостинга YouTube, об этом 12 июля сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о сбоях в работе оборудования Google. Они могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов на платформе.

Также в компании уточнили, что оборудование, про которое идет речь, применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Google. В основном это как раз сервисы видеохостинга YouTube.

Напомним, что российских блогеров, которых заблокировали на YouTube, наградили премией.

Фото: pixabay


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