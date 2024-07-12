Трансляцию "Алых парусов" смотрели почти 37 млн человек

В 2024 году праздник выпускников "Алые паруса" увидело почти 37 млн человек, об этом 11 июля сообщил "Пятый канал".

Представители телеканала рассказали, что по телевизору прямую трансляцию праздника смотрели 25,5 млн зрителей, а в интернете 11,3 млн. Отмечается, что в 2024 году "Алые паруса" увидело на 12% больше зрителей, чем в 2023 году.

В социальной сети "ВКонтакте" трансляцию смотрели 7,7 млн человек, а в "Одноклассниках" 3,3 млн. Еще почти 205 тысяч зрителей смотрели трансляцию на сайте "Пятого канала".

Напомним, что Невский экологический оператор вывез из центра Петербурга десять тонн мусора после праздника выпускников "Алые паруса", который проходил в ночь с 28 на 29 июня.

Фото: ЗАКС.Ру