Беглов простился с блокадной учительницей Надеждой Строгоновой

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил прощание с блокадной учительницей Надеждой Строгоновой, об этом 12 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Блокадная учительница и Почетный гражданин Санкт-Петербурга Надежда Строгонова скончалась во вторник, 9 июля, в возрасте 103 лет. Церемония прощания прошла в ритуальном зале Большеохтинского кладбища.

"Сегодня мы провожаем в последний путь Надежду Васильевну. Наш город прощается со своим Учителем, настоящей легендой, человеком подлинной ленинградской судьбы", – сказал Беглов.

Градоначальник напомнил, что по инициативе Строгоновой на Соляном переулке поставили памятник блокадному учителю, а на стене дома 21/2 на 6-й Советской улице, где в годы войны располагалась школа, установили мемориальную доску в память о погибших учителях.

Строгонова родилась в городе Холм и переехала в Ленинград из-за учебы, где решила остаться. В годы войны работала в школе, перепрофилированной в детский дом. Вместе с другими сотрудниками она спасла и эвакуировала более 600 сирот.

Фото: ЗАКС.Ру