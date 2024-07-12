Суд отправил петербуржца в колонию из-за разбитых окон военкомата и надписей об СВО

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор Владимиру Миронову по статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и дискредитации ВС РФ (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ), об этом 12 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в конце февраля 2023 года петербуржец подъехал к военкомату на Большом Сампсониевском проспекте и гаечным ключом разбил несколько окон здания. После этого он черной краской на стене здания сделал надписи, которые выражают мнение против СВО.

Ущерб военкомату был оценен в 31 600 рублей. Его Миронов возместил, а свою вину полностью признал.

Суд назначил Владимиру Миронову наказание в виде четырех лет в колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру