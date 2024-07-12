Песков заявил, что в России не собираются блокировать YouTube

В России не собираются блокировать доступ к видеохостингу YouTube, об этом 12 июля пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, сбои в работе сервиса могут быть связаны с устаревшим оборудованием, сами российские власти ничего блокировать не собираются.

Он также уточнил, что компания больше двух лет не обновляла оборудование в России, которое обеспечивает работу площадки, поэтому потенциальные сбои возможны.

Напомним, что компания "Ростелеком" предупредила о технических проблемах, которые могут повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube.

Фото: сайт Кремля