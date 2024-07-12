Замглавы комфина стал Роман Пинус

В Смольном произошли кадровые перестановки в комитете финансов. Ведомство покинул заместитель председателя Сергей Поляков. Его имя пропало с сайта городской администрации, обратил внимание ЗАКС.Ру. Место Полякова занял Роман Пинус, который около семи лет работал в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Пинус будет курировать работу управления автоматизации и автоматизации, отдела по обеспечению открытости бюджета и отдела методологии и анализа данных. На госслужбе он с 2006 года. После окончания Санкт‑Петербургского государственного политехнического университета по специальности "Финансы и кредит" он устроился в Городское агентство по промышленным инвестициям. Позже работал в различных бюджетных учреждениях и администрации Адмиралтейского района.

Как уточнили ЗАКС.Ру в комитете финансов, Поляков не работает в комитете с 1 июля. Всего в руководстве комитета, согласно сайту Смольного, девять человек. Восемь из них, включая председателя - женщины.

Ранее КРТИ покинула заместитель председателя комитета Арина Артемова, которая продержалась в должности полгода.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру