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Новости 15:08

Замглавы комфина стал Роман Пинус

фото ЗакС политика Замглавы комфина стал Роман Пинус

В Смольном произошли кадровые перестановки в комитете финансов. Ведомство покинул заместитель председателя Сергей Поляков. Его имя пропало с сайта городской администрации, обратил внимание ЗАКС.Ру. Место Полякова занял Роман Пинус, который около семи лет работал в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Пинус будет курировать работу управления автоматизации и автоматизации, отдела по обеспечению открытости бюджета и отдела методологии и анализа данных. На госслужбе он с 2006 года. После окончания Санкт‑Петербургского государственного политехнического университета по специальности "Финансы и кредит" он устроился в Городское агентство по промышленным инвестициям. Позже работал в различных бюджетных учреждениях и администрации Адмиралтейского района. 

Как уточнили ЗАКС.Ру в комитете финансов, Поляков не работает в комитете с 1 июля. Всего в руководстве комитета, согласно сайту Смольного, девять человек. Восемь из них, включая председателя - женщины. 

Ранее КРТИ покинула заместитель председателя комитета Арина Артемова, которая продержалась в должности полгода. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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