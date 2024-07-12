ГАИ в Петербурге зафиксировала резкий рост числа аварий с трамваями

В Петербурге в годовом выражении существенно выросло число ДТП с участием трамваев. Об этом 12 июля со ссылкой на статистику правоохранительных органов за первое полугодие 2024 года пишет "Деловой Петербург". Если по итогам первого полугодия прошлого года таких аварий Госавтоинспекция насчитала 14, то в первом полугодии нынешнего года их было уже 32.

Данные полиции расходятся с информацией, которой располагает "Горэлектротранс". Резкий рост числа аварий с трамваями предприятие опровергло, уточнив, что за шесть месяцев с начала года таковых накопилось 29. При этом по вине водителей из них случилось только четыре, добавили в госорганизации.

Самым громким ДТП в своем роде в этом году стал наезд трамвая "Довлатов" на пешеходов возле станции метро "Приморская" в апреле. Под колесами транспортного средства погибла женщина. У новопроизведенного трамвая, следовавшего без пассажиров, не сработала тормозная система.

Фото: ЗАКС.Ру