В список иноагентов включили бывшего петербургского мундепа Каруличеву*

Минюст объявил имена и названия новых иностранных агентов не в 21 час вечера в пятницу, как это бывает обычно, а в 17 часов. Реестр 12 июля дополнили тремя позициями.

В числе новых граждан-иноагентов оказалась бывший депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева*, лишенная мандата под предлогом ошибок в декларации и претендующая на место депутата в новом составе совета. Статус иноагента достался петербурженке, в частности, из-за того, что она "распространяла недостоверную информацию об избирательной системе Российской Федерации".

В перечень Минюста также добавили блогера Дарью Богданову**, которую обвинили в сборе средств на помощь украинской армии.

Наконец, из-за материалов, дискредитирующих российскую армию, иноагентом объявили медиапроект "ВЧК-ОГПУ"***, существующий в формате Telegram-канала. В одну строчку в реестре с ним через запятую попал проект "Русский криминал"***. Оба названия чиновники связывают с одними и теми же авторами.

*Минюст внес Анну Каруличеву в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дарью Богданову в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "ВЧК-ОГПУ", "Русский криминал" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру