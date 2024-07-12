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Новости 18:40

В России обновили реестр нежелательных организаций

фото ЗакС политика В России обновили реестр нежелательных организаций

В один день с пополнением реестра иноагентов Минюст 12 июля удлинил список нежелательных организаций. Теперь в нем официально 176 строчек.

Новый юридический статус достался немецкой MitOst e.V.*. Генпрокуратура вынесла решение на ее счет еще 20 июня. 

Вторым в статусе нежелательной в эту пятницу оказался британский The John Smith Trust (JST, "Фонд Джона Смита")**. Его судьбу Генпрокуратура решила 26 июня. 

*Генпрокуратура объявила MitOst e.V. нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура объявила The John Smith Trust (JST, "Фонд Джона Смита") нежелательной организацией в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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