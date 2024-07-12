Эсеры внесли в Госдуму инициативу об отмене мунфильтра для парламентских партий

Фракция справедливороссов в Государственной думе внесла на рассмотрение коллег законопроект, отменяющий муниципальный фильтр для кандидатов в губернаторы, которые выдвигаются от парламентских партий. Документ появился в базе нижней палаты 12 июля. Под ним стоит 16 фамилий.

Лидер СРЗП Сергей Миронов пояснил, что находит несправедливой ситуацию с мунфильтром в условиях, когда кандидатам в президенты от парламентских партий подписей собирать не нужно.

"Действующий глава региона фактически сам подбирает себе конкурентов на выборах, часть избирателей лишается возможности поддержать своих кандидатов. Отмена фильтра необходима для восстановления избирательных прав граждан", - написал политик в своем Telegram-канале в пятницу.

Миронов убежден, что на выборные должности должны попадать новые лица, включая участников военной спецоперации на Украине. В его представлении, гражданам, прошедшим СВО, муниципальный фильтр тоже служит препятствием.

Ранее похожие поправки предложили члены КПРФ.

Фото: ЗАКС.Ру