В Петербурге будут судить мужчину, разбившего окно кабинета СК

Петербургские правоохранители закончили следствие по делу о нападении на кабинет, принадлежащий Следственному комитету. Как сообщает 12 июля региональное управление СК, после утверждения обвинительного заключения дело отправится в суд.

57-летнему неоднократно судимому мужчине инкриминируют хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК). В декабре минувшего года в пьяном виде он разбил бутылкой стекло в кабинете, расположенном в здании следственного отдела по Красносельскому району. На кадрах, сделанных после задержания, фигурант запечатлен в кровоподтеках.

Время под следствием частично признавший вину петербуржец провел в условиях изолятора.

Фото: ЗАКС.Ру