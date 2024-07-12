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Муниципал 20:03

Коммунистов подвели списки

фото ЗакС политика Коммунистов подвели списки

Около 40 выдвинутых КПРФ на муниципальные выборы кандидатов получили отказы в регистрации от территориальных избирательных комиссий. В городском комитете партии готовятся обжаловать вынесенные решения.

Семь выдвиженцев от партии получили отказы ТИК № 27 в регистрации для выборов в МО "Новоизмайловское". Аналогичные решения вынесла ТИК № 30 касательно всех восьми кандидатов от коммунистов в МО "Смольнинское", о чем ЗАКС.Ру сообщили в районном отделении партии. Наконец, в Пушкинской районной ячейке КПРФ заявили о том, что официального статуса не получил ни один из выдвинутых здесь 23 кандидатов.

Отказ в регистрации получил действующий депутат МО "Новоизмайловское" Андрей Рябко. По его словам, основанием для принятого решения стали особенности выдвижения кандидатов на партийной конференции. Претензии теризбиркома возникли к тому, что делегаты голосовали по спискам, а не по каждому кандидату индивидуально, уточнил он.

— Насколько я понял, региональное законодательство требует, чтобы голосование было тайным по каждому кандидату. А партия выдвинула тайным голосованием списки. Соответственно, на основании этого, ввиду того, что нарушен закон, ТИК № 27 приняла решение отказать в регистрации, — рассказал депутат в беседе с ЗАКС.Ру.

Рябко также напомнил, что на прошлых муниципальных выборах выдвижение кандидатов происходило по той же схеме. Это подтвердил и глава горкома КПРФ, депутат Заксобрания Роман Кононенко.

По оценке парламентария, речь идет о "массовых" отказах. Петербургское отделение будет обжаловать вынесенные решения, заявил он.

— Действительно, массово. Мы сейчас вырабатываем свою позицию по обжалованию этого решения. Скажем так, голосование-то было списком, но возможность была у делегатов конференции проголосовать при желании против какой-то конкретной кандидатуры, — высказался Кононенко.

В Пушкинском районе от КПРФ в муниципалитеты баллотировались 23 человека, рассказал ЗАКС.Ру глава районной ячейки Владимир Семенов. По его утверждению, из их кандидатов здесь никто не получил официальный статус.

— Сейчас мы подаем исковое заявление в суд, ну что еще сказать. Ну у нас [в Пушкинском районе] 23 было кандидата выдвинуто, а по остальным не знаю, — поведал он.

В Невском районе к 12 июля пока ни один из кандидатов от КПРФ не получил отказа в регистрации. В то же время три теризбиркома разослали уведомления о выявленных ошибках в документах, рассказал ЗАКС.Ру глава районного отделения партии Евгений Сазонцев. Он выдвинулся в трех муниципалитетах района.

Извещения получили выдвиженцы в МО "Народный", МО "Обуховский" и МО "Рыбацкое", рассказал Сазонцев. Сам он получил бумаги из двух теризбиркомов. По его словам, он общался по этому вопросу с председателем ТИК № 24 Алексеем Садофеевым, и тот сослался на разницу между количеством зарегистрированных и голосовавших делегатов на партийной конференции.

— Что не понравилось председателю? <...> Что у нас зарегистрировано 25 делегатов, а проголосовавших — совокупно 23. <...> И у них вопрос, куда делись еще два делегата? Я сказал, что делегаты — живые люди, им может стать плохо, они могут домой поехать, в туалет пойти, перекусить. И, конечно, их голоса не учитываются, нет строчки "Не голосовал", например, — поделился кандидат.

Озвученные претензии Сазонцев назвал "абсолютно абсурдными". При этом в самих извещениях ничего не говорится о сути нарушений, отметил он. В связи с этим коммунист допустил возможность того, что на заседании ТИК могут назвать иные недочеты.

Стоит отметить, что теризбиркомы отказывают не всем  кандидатам от коммунистов. Так, регистрацию для участия в выборах в МО "Литейный округ" получил кандидат Юлиан Барышников. В "Коломягах" сможет баллотироваться Дмитрий Отсинг, при этом четверо других кандидатов от партии ожидают здесь отказы в регистрации.

Еще 13 кандидатов получили регистрацию в четырех муниципалитетах Фрунзенского района. Из них семеро выдвигаются в МО "Георгиевский", трое — в МО "Александровский" и еще по одному — В МО № 72, МО "Купчино" и МО "Волковское".

Всего КПРФ выдвинула кандидатов в 89 муниципальных округах на 427 мандатов.

Андрей Казарлыга, фото: КПРФ Ленинград / Telegram


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МО Александровский (бывший №75)
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МО Волковское
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МО Георгиевский
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МО Коломяги
Пока еще нет голосов...
МО Купчино
Пока еще нет голосов...
МО Литейный округ
Пока еще нет голосов...
МО Народный
Пока еще нет голосов...
МО Новоизмайловское
Пока еще нет голосов...
МО Обуховский
Пока еще нет голосов...
МО Рыбацкое
Пока еще нет голосов...
МО Смольнинское
Пока еще нет голосов...
МО №72
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Отсинг Дмитрий Валерьевич
Пока еще нет голосов...
Рябко Андрей Юрьевич
Упоминаемые персоны
Отсинг Дмитрий Валерьевич 
Рябко Андрей Юрьевич 
Сазонцев Евгений Павлович  




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