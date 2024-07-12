Коммунистов подвели списки

Около 40 выдвинутых КПРФ на муниципальные выборы кандидатов получили отказы в регистрации от территориальных избирательных комиссий. В городском комитете партии готовятся обжаловать вынесенные решения.

Семь выдвиженцев от партии получили отказы ТИК № 27 в регистрации для выборов в МО "Новоизмайловское". Аналогичные решения вынесла ТИК № 30 касательно всех восьми кандидатов от коммунистов в МО "Смольнинское", о чем ЗАКС.Ру сообщили в районном отделении партии. Наконец, в Пушкинской районной ячейке КПРФ заявили о том, что официального статуса не получил ни один из выдвинутых здесь 23 кандидатов.

Отказ в регистрации получил действующий депутат МО "Новоизмайловское" Андрей Рябко. По его словам, основанием для принятого решения стали особенности выдвижения кандидатов на партийной конференции. Претензии теризбиркома возникли к тому, что делегаты голосовали по спискам, а не по каждому кандидату индивидуально, уточнил он.

— Насколько я понял, региональное законодательство требует, чтобы голосование было тайным по каждому кандидату. А партия выдвинула тайным голосованием списки. Соответственно, на основании этого, ввиду того, что нарушен закон, ТИК № 27 приняла решение отказать в регистрации, — рассказал депутат в беседе с ЗАКС.Ру.

Рябко также напомнил, что на прошлых муниципальных выборах выдвижение кандидатов происходило по той же схеме. Это подтвердил и глава горкома КПРФ, депутат Заксобрания Роман Кононенко.

По оценке парламентария, речь идет о "массовых" отказах. Петербургское отделение будет обжаловать вынесенные решения, заявил он.

— Действительно, массово. Мы сейчас вырабатываем свою позицию по обжалованию этого решения. Скажем так, голосование-то было списком, но возможность была у делегатов конференции проголосовать при желании против какой-то конкретной кандидатуры, — высказался Кононенко.

В Пушкинском районе от КПРФ в муниципалитеты баллотировались 23 человека, рассказал ЗАКС.Ру глава районной ячейки Владимир Семенов. По его утверждению, из их кандидатов здесь никто не получил официальный статус.

— Сейчас мы подаем исковое заявление в суд, ну что еще сказать. Ну у нас [в Пушкинском районе] 23 было кандидата выдвинуто, а по остальным не знаю, — поведал он.

В Невском районе к 12 июля пока ни один из кандидатов от КПРФ не получил отказа в регистрации. В то же время три теризбиркома разослали уведомления о выявленных ошибках в документах, рассказал ЗАКС.Ру глава районного отделения партии Евгений Сазонцев. Он выдвинулся в трех муниципалитетах района.

Извещения получили выдвиженцы в МО "Народный", МО "Обуховский" и МО "Рыбацкое", рассказал Сазонцев. Сам он получил бумаги из двух теризбиркомов. По его словам, он общался по этому вопросу с председателем ТИК № 24 Алексеем Садофеевым, и тот сослался на разницу между количеством зарегистрированных и голосовавших делегатов на партийной конференции.

— Что не понравилось председателю? <...> Что у нас зарегистрировано 25 делегатов, а проголосовавших — совокупно 23. <...> И у них вопрос, куда делись еще два делегата? Я сказал, что делегаты — живые люди, им может стать плохо, они могут домой поехать, в туалет пойти, перекусить. И, конечно, их голоса не учитываются, нет строчки "Не голосовал", например, — поделился кандидат.

Озвученные претензии Сазонцев назвал "абсолютно абсурдными". При этом в самих извещениях ничего не говорится о сути нарушений, отметил он. В связи с этим коммунист допустил возможность того, что на заседании ТИК могут назвать иные недочеты.

Стоит отметить, что теризбиркомы отказывают не всем кандидатам от коммунистов. Так, регистрацию для участия в выборах в МО "Литейный округ" получил кандидат Юлиан Барышников. В "Коломягах" сможет баллотироваться Дмитрий Отсинг, при этом четверо других кандидатов от партии ожидают здесь отказы в регистрации.

Еще 13 кандидатов получили регистрацию в четырех муниципалитетах Фрунзенского района. Из них семеро выдвигаются в МО "Георгиевский", трое — в МО "Александровский" и еще по одному — В МО № 72, МО "Купчино" и МО "Волковское".

Всего КПРФ выдвинула кандидатов в 89 муниципальных округах на 427 мандатов.

Андрей Казарлыга, фото: КПРФ Ленинград / Telegram