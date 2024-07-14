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Новости 14:56

Депутат ЗакСа Амосов высказался по поводу покушения на Дональда Трампа

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Амосов высказался по поводу покушения на Дональда Трампа

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов прокомментировал покушение на кандидата на пост президента США Дональда Трампа, об этом 14 июля он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Амосова, насилие в политике в любом виде противоречит логике демократии и идее народного контроля над властью.

"Мне все эти подходы глубоко чужды и даже омерзительны. И у них, и у нас", – сказал парламентарий.

В конце своего сообщения Амосов пожелал Трампу здоровья и долгих лет жизни, а также милосердия по отношению к оппонентам в будущем.

В субботу, 13 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович




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