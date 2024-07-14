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Муниципал 18:15

В Невском районе отказы в регистрации получили более 20 кандидатов от КПРФ

фото ЗакС политика В Невском районе отказы в регистрации получили более 20 кандидатов от КПРФ

Территориальные избирательные комиссии Невского района вынесли решения об отказе в регистрации более 20 кандидатов на муниципальные выборы от КПРФ, рассказал 14 июля ЗАКС.Ру глава местной партийной организации Евгений Сазонцев. Он также оказался в числе не допущенных теризбиркомами выдвиженцев.

Сазонцев присутствовал на заседаниях ТИК № 24, организующем выборы в МО "Ивановский", МО "Обуховский" и МО "Невская застава", и ТИК № 53, ответственном за выборы в МО "Рыбацкое". Сам коммунист выдвигался в "Обуховском" и "Рыбацком", в обоих случаях он получил отказ.

Как сообщил партиец, высказанные ему ранее устные претензии касательно разницы между зарегистрированными и голосовавшими делегатами партийной конференции по выдвижению кандидатов не были озвучены. Вместо этого в ТИК сочли нарушением факт выдвижения кандидатов списком, а не в индивидуальном порядке.

— Второй момент — то, что у нас есть протокол счетной комиссии, там 24 "за", а "против" нет. В самом конце партийной конференции мы принимали решение об утверждении протокола счетной комиссии и потом уже открыто голосовали за выдвижение конкретных кандидатов, — продолжил кандидат. — Они [ТИК] смешали эти два документа. <...> У них был вопрос, почему там только "за" или "против", а здесь — "за", "против" или "воздержались". Я им сказал, что они два документа смешали.

По подсчетам Сазонцева выходит, что в Невском районе отказы получил 21 кандидат от КПРФ. ТИК № 53 отказал троим кандидатам, ТИК № 24 — суммарно 18 выдвиженцам в советы трех муниципалитетов.

— Весь левый берег Невского района остался без кандидатов. Есть ТИК № 5, это уже правый берег Невского района, там было принято решение о регистрации нашего кандидата. Подлевских Михаил есть у нас, вот его зарегистрировали. Комплект документов и там, и там одинаковый подавался, — отметил Сазонцев.

Кроме того, еще 11 кандидатов от КПРФ получили отказы в Петродворцовом районе, информацию об этом ЗАКС.Ру подтвердили в местной партийной ячейке. Распространяться об озвученных причинах отказов в организации не стали.

О том, что ряд ТИКов вынесли отказы в регистрации четырем десяткам кандидатов от КПРФ, стало известно 12 июля. Причиной этого называли то, что делегаты партийной конференции голосовали за выдвижение кандидатов списком, а не по каждому из них отдельно.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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МО Ивановский
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МО Невская застава
Пока еще нет голосов...
МО Обуховский
Пока еще нет голосов...
МО Рыбацкое
Упоминаемые персоны
Сазонцев Евгений Павлович  




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