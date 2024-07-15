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Муниципал 11:01

"Яблоко" не допустили до выборов в Адмиралтейском районе

фото ЗакС политика "Яблоко" не допустили до выборов в Адмиралтейском районе

Ни один из 13 кандидатов в муниципальные депутаты от партии "Яблоко" в Адмиралтейском районе не сможет принять участие в выборах. ТИК № 1 на выходных принял решение отказать всем "яблочникам", которые баллотировались в МО "Сенной округ" и МО "Коломна"

В МО "Коломна" партия выдвинула десять человек, включая действующего депутата Илью Киселева. В соседнем МО "Сенной округ" шла команда из трех кандидатов, среди которых был один из самых активных популяризаторов велодвижения в Северной столице Павел Хусу. Киселев рассказал ЗАКС.Ру, что кандидаты намерены добиваться регистрации. 

Причиной для отказа кандидатам от "Яблока" стали замечания комиссий к партийной конференции. На этом основании "яблочникам" отказывают и в других районах. Например, в МО "Нарвский округ" также не допустили представителей партии. Всего от объединения собирались выдвинуться порядка 90 кандидатов. 

По информации ЗАКС.Ру, у ТИК № 1 появились замечания к документам самовыдвиженцев. Например, извещение о якобы имеющихся недостатках получил участник специальной военной операции Виктор Быков, который баллотируется в МО "Адмиралтейский округ" в качестве самовыдвиженца. 

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. В городе планируется избрать более полутора тысяч мундепов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Киселев Илья Юрьевич
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Киселев Илья Юрьевич 




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