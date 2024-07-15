На муниципальные выборы 2024 года в Петербурге выдвинулось 4,5 тысячи человек

Для участия в муниципальных выборах документы подали 4583 человека, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале 15 июля. Накануне в Петербурге завершился прием документов от кандидатов.

В Горизбиркоме насчитали 3373 кандидата, которые были выдвинуты партиями, и 1210 самовыдвиженцев. Отметим, на выборах 2019 года заявилось 7017 кандидатов. Всего в городе полторы тысячи вакантных мест в муниципальных советах.

Мейксин уточнил, что по состоянию на утро 15 июля статус зарегистрированных кандидатов получили 1339 человек. По итогам предыдущей кампании было зарегистрировано более пяти тысяч кандидатов — около 75%.

Напомним, выборы пройдут с 6 по 8 сентября в 110 из 111 муниципальных образованиях. Также в эти дни состоятся выборы губернатора Петербурга и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру