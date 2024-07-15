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Муниципал 13:08

Из команды "Новых людей" в МО "Нарвский округ" зарегистрировали лишь одного кандидата

фото ЗакС политика Из команды "Новых людей" в МО "Нарвский округ" зарегистрировали лишь одного кандидата

На выходных территориальная избирательная комиссия №41 отказала в регистрации трем из четырех кандидатов от "Новых людей" на выборы в МО "Нарвский округ". До выборов не добрались активисты, которых собрал действующий депутат Виталий Грязнов, избиравшийся в 2019 году от "Партии роста". 

Изначально Грязнов собрал группу единомышленников из десяти человек, которые собирались баллотироваться от "Новых людей". В ходе партийной конференции в списки "Новых людей" в этом округе попали лишь четыре человека: трое из команды Грязнова, включая его самого, а также Юлия Иванова, предложенная самой партией. Иванова оказалась единственной, кого зарегистрировали. О том, как "Новые люди" не стали выдвигать "проростовских" кандидатов, ЗАКС.Ру рассказывал ранее

Поводом для отказа трем кандидатам от "Новых людей" стали неправильно заполненные документы.

Ранее ТИК №41 отказала в регистрации всем кандидатам в МО "Нарвский округ" от партии "Яблоко".

В сентябре выборы депутатов местных советов пройдут в 110 муниципальных образованиях. В городе собираются избрать более полутора тысяч муниципалов. Одновременно с муниципальными выборами петербуржцы будут голосовать за своего кандидата на пост губернатора. 

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру


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