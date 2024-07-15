Смольный собрался выделять маткапитал на детей под опекой

С начала 2025 года жители Петербурга смогут получать средства материнского капитала на взятых под опеку детей, следует из проекта изменений в городской закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Документ был выложен 15 июля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Мера коснется петербуржцев, взявших в 2025-2030 годах под опеку третьего и последующих детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в ряде случаев прекращения опеки и попечительства выделенные средства будут подлежать возвращению в городской бюджет. Исключениями в проекте указаны смерть опекуна и достижение ребенком возраста 18 лет.

Получить сертификат на выплату можно будет по прошествии трех лет с момента оформления опеки на ребенка. Размер перечисляемых средств равняется 100 тысячам рублей.

Ранее бюджетно-финансовый комитет Заксобрания одобрил законопроект о смягчении правил выплаты маткапитала. Речь там шла о возможности получения средств многодетными горожанами, усыновившими ребенка в возрасте более трех лет.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру