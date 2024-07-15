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Новости 16:22

В Купчино построят храм на 500 прихожан

фото ЗакС политика В Купчино построят храм на 500 прихожан

На Балканской улице в Петербурге построят храм, рассчитанный на 500 прихожан. Как сообщает 15 июля пресс-служба Смольного, решение об этом было принято на рабочем совещании городского правительства.

Культовое сооружение в Купчино будет носит имя святителя Алексия, митрополита Московского. Для его возведения РПЦ передали земельный участок площадью 5,5 тысяч кв. метров.

"Приходы и жители города обращаются к нам с просьбой о строительстве храмов. Особенно в тех микрорайонах, где при массовой жилищной застройке они не были предусмотрены", - рассказал губернатор Александр Беглов.

В начале месяца был освящен закладной камень другого храма во Фрунзенском районе. Церковь расположится на углу Бухарестской улицы и Козловского переулка.

фото: pixabay


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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