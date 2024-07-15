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Новости 18:40

Шуваловский проспект продлят до Парашютной улицы

фото ЗакС политика Шуваловский проспект продлят до Парашютной улицы

Петербургское правительство одобрило проект планировки территории для продолжения Шуваловского проспекта на северо-восток. Как сообщает 15 июля пресс-служба Смольного, магистраль продлят до Парашютной улицы.

Новый отрезок имеет длину 990 метров. Его планируют построить не позднее 2026 года. Движение будет шестиполосным, проспект получит боковые карманы и велодорожку.

"По Парашютной улице и Западному скоростному диаметру будет проще выезжать на Кольцевую автодорогу и далее в Курортный район, а также в Горскую и Кронштадт", - прокомментировал решение губернатор Александр Беглов.

В прошлом году был введен участок Шуваловского проспекта между Камышовой и Планерной улицами.

фото: gov.spb.ru


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