Суд оправдал петербуржца по делу о финансировании терроризма

Военный суд в Петербурге рассмотрел дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК) и вынес оправдательный приговор местному жителю Игорю Сиомику. Ему инкриминировали денежный перевод в размере 130 тысяч рублей, полученный от неустановленного лица и отправленный украинскому батальону "Азов"* в январе 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

В ходе процесса один из свидетелей заявил, что не давал показаний, занесенных в протокол. Кроме того, выяснилось, что за две недели до криминализованного денежного перевода Сиомик продал свою банковскую карту. Суд пришел к выводу, что фигурант физически не мог совершить транзакцию. Подсудимый находился в 5 км от телефона, посредством которого она была выполнена.

За отсутствием состава преступления петербуржец был оправдан с правом на реабилитацию. Его также судили по делу о незаконном образовании юрлица (ч.2 ст.173.1 УК). По этой статье Сиомику назначили более двух лет заключения. С учетом времени, отбытого в СИЗО, он был освобожден в зале суда.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру