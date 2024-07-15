Беглов рассказал о планах улучшить качество жизни "серебряного кадрового резерва"

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил 15 июля с еженедельным обращением к горожанам, центральное место в котором заняла недавняя встреча с президентом Владимиром Путиным. С главой государства Беглов, в частности, поделился планами Смольного по поддержке пенсионеров, которые были охарактеризованы как "серебряный кадровый резерв". Планы сформулированы в проекте под названием "Серебряный возраст".

"Забота о новом качестве жизни петербуржцев "серебряного возраста" - наш приоритет на ближайшие годы", - подчеркнул Беглов.

Городское руководство в течение пяти лет собирается построить в каждом районе учреждения для пенсионеров, которые губернатор назвал "серебряными центрами". Откроются также четыре общегородских центра.

"Наполнение центров определят сами жители", - отметил чиновник.

В каждом таком учреждении пенсионеры, которых в городе полтора миллиона, должны будут получить доброжелательную атмосферу и возможность для содержательной коммуникации.

Фото: ЗАКС.Ру