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Более получаса поезда на "синей" ветке ходили с увеличенными интервалами

фото ЗакС политика Более получаса поезда на "синей" ветке ходили с увеличенными интервалами

Утром 16 июля в петербургском метро случилась очередная нештатная ситуация. По техническим причинам, суть которых не уточняется, поезда на "синей ветке" следовали с повышенными интервалами. Об этом сообщила пресс-служба подземки в начале восьмого утра.

Затруднения возникли на участке от "Черной речки" до "Купчино" (13 остановок). Спустя сорок минут появилось сообщение о восстановлении привычного графика движения.

Накануне несколько раз останавливались эскалаторы на станции "Чернышевская". Вечером по этой причине пришлось ограничить вход пассажиров в вестибюль. Примечательно, что проблемы возникли уже на третий день работы станции, которую закрывали на почти двухлетнюю реконструкцию.

Фото: ЗАКС.Ру


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