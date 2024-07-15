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Новости 18:47

Из-за остановки эскалатора ограничили вход на станцию "Чернышевская"

фото ЗакС политика Из-за остановки эскалатора ограничили вход на станцию "Чернышевская"

В Петербурге вечером 15 июля ограничили вход на станцию метро "Чернышевская", открывшуюся в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба городской подземки.

Происшествие объяснили внеплановой остановкой эскалатора.

Утром на станции наблюдались похожие проблемы: встали два из четырех эскалаторов, из-за чего пассажирам пришлось двигаться пешком.

"Чернышевскую" реконструировали почти два года. В день ее торжественного открытия губернатор Александр Беглов подчеркнул, что эскалаторы - "собственная разработка петербургских метростроителей".

UPD 19:10 Станция вновь работает в обычном режиме

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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